Darmian: “Ci tenevamo ad arrivare primi. Sorteggio? Chi pescherà l’Inter…”

Al termine di Inter-Real Sociedad , Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Sapevamo fin dall'inizio che la Sociedad è una squadra difficile da affrontare. Purtroppo stasera non siamo riusciti a vincere, onestamente abbiamo fatto un buon inizio di stagione, guardiamo avanti in maniera positivo, adesso aspettiamo il sorteggio".

"Ci tenevamo ad arrivare primi, purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso aspettiamo il sorteggio, qualsiasi sia la squadra anche loro non saranno felici di incontrare l'Inter. Da qui a febbraio passerà del tempo, noi cercheremo di continuare su questa strada. La Lazio? Domenica è un'altra competizione, avremo qualche giorno per recuperare e ci prepareremo nel migliore dei modi e cercare di portare a casa una vittoria".