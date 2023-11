Italia, Darmian: “Contava vincere, adesso pensiamo a lunedì. In Germania…”

Un suo gol per sbloccare la partita, la vittoria dell'Italia per 5 a 2 contro la Macedonia del Nord. Ai microfoni di Skysport, Matteo Darmian ha parlato di questa serata: «Conoscevamo le difficoltà di questa partita. Con la giusta attenzione e determinazione siamo riusciti a sbloccarla abbastanza presto e poi ci siamo portati un vantaggio di tre gol, abbiamo lasciato qualcosina nel secondo tempo ma siamo stati bravi poi a riprendere la partita».

Non so se sia trattato di questo. Sopra di tre gol potevamo gestire meglio senza farli rientrare in partita. Era importante vincere, l'abbiamo fatto, adesso pensiamo alla partita di lunedì.