L’Inter si affida ai soldati perfetti. Darmian e Mkhitaryan, Inzaghi non ci rinuncia mai

"Sembrava che non ci fosse domani per l’Inter senza Skriniar. I 10 minuti di Oporto, nel ritorno degli ottavi di Champions, sono stati l’ultima apparizione del difensore slovacco. Matteo Darmian, in silenzio, senza proclami, ha fatto sì che nessuno in queste settimane rimpiangesse lo Skriniar “traditore”. Partito come esterno destro alter ego di Dumfries o viceversa, ci ha messo un attimo ad allinearsi con Acerbi e Bastoni sulla linea difensiva a tre. Nelle giovanili del Milan - il suo brodo di coltura -, Darmian era un difensore puro, poi è evoluto in esterno ad ampio spettro. Ora è ritornato alla base, alle origini. Il destino gli ha dato una mano, a scanso di sorprese non gli si parerà davanti quel treno in corsa di Leao, ma Darmian è abbastanza esperto da sapere che i pericoli pioveranno lo stesso. Un giocatore operoso e affidabile, da 6,5 di media in pagella. Difficile che sbagli una partita, e non è una gufata, ma la realtà, fin qui almeno", spiega La Gazzetta dello Sport.