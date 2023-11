Italia, decisiva gara con l’Ucraina. In un caso potrebbe essere stato Frattesi…

Archiviata la vittoria con la Macedonia del Nord, l'Italia deve proiettarsi sulla sfida di lunedì contro l'Ucraina (si gioca in Germania, a Leverkusen, su campo neutro ovviamente a causa della guerra), decisiva per la qualificazione a Euro2024. Si tratta dell'ultima avversaria nel girone ma è seconda in classifica come l'Italia e servirà quindi lo scontro diretto per determinare chi passa. Chi vince strapperà, dopo l'Inghilterra, prima nel girone, alle fasi eliminatorie del torneo che si giocherà nell'estate prossima in Germania.