D’Aversa: “Inter forte, nostra volontà è fare risultato. San Siro spinge molto. Senza Lautaro…”

Alla vigilia di Inter-Lecce, Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico non sarà in panchina perché squalificato: "Mi dispiace soprattutto perché non sarò a bordocampo con i miei ragazzi. Nei momenti di difficoltà sarebbe positivo stare a contatto coi ragazzi. Sulle 5 ammonizioni, almeno 2 sono state gratuite col quarto uomo che vuole fare il protagonista anziché pensare alle cose serie. Sono in mani sicure perché lo staff l'ho creato io. È gratificante anche per il mio staff: sono bravissime persone e sono felice per loro".