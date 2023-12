CorSera – Lautaro salterà Lecce e Genoa. “Infortunio lieve ma fastidioso. Oggi…”

L'Inter non intende rischiare e, in attesa degli esami di oggi, è molto probabile che il 2023 del Toro sia già finito

"Nessun rischio. Questa mattina Lautaro Martinez si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema all'adduttore sinistro, ma in ogni caso non verrà rischiato contro il Lecce". Apre così l'articolo del Corriere della Sera sulle condizioni fisiche dell'attaccante argentino.

"Per capire quando rientrerà bisognerà attendere l'esito dei test, difficile comunque che sia a disposizione per l'ultima partita dell'anno, il 29 dicembre con il Genoa. Ieri il Toro ha svolto lavoro di scarico e terapie. La smorfia con cui mercoledì è uscito dal campo e le prime indicazioni fanno temere un infortunio lieve ma fastidioso", aggiunge il CorSera. Col Lecce spazio ad Arnautovic e Thuram in avanti ma Inzaghi può contare su Sanchez e anche su De Vrij, pronti per uno spezzone di gara.