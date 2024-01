D’Aversa: “Juve forte, se la giocherà per lo scudetto con l’Inter fino alla fine. Noi…”

"Cercheremo di affrontare la Juve come nell'andata, dove perdemmo la gara per una palla inattiva e dopo aver concesso poco", dice D'Aversa

Provare a stoppare la corsa alla vetta della Juve e cercare un risultato di prestigio che possa dare ossigeno alla classifica. Il Lecce di Roberto D'Aversa, atteso domani sera dalla sfida casalinga alla vecchia signora del calcio italiano, prova a regalarsi una notte speciale. "Cercheremo di affrontare la Juve come nell'andata, dove perdemmo la gara per una palla inattiva e dopo aver concesso poco - dichiara il tecnico nella consueta conferenza della vigilia -. Il campionato sta dimostrando come la Juve sia una squadra forte e che si giocherà lo scudetto sino alla fine con l'Inter. Noi dalla nostra metteremo coraggio ed intensità, non potendola mettere sul piano della qualità. Sarà necessario avere l'atteggiamento giusto, cercando di sfruttare le occasioni che avremo".