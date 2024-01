GdS – Moviola Inter-Lazio: Acerbi strattona Immobile in area, i dubbi restano

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i principali episodi arbitrali di Inter-Lazio: "Primo tempo: regolare l'1-0, Thuram viene tenuto in gioco da Gila. Manca il giallo a Pedro (su Calhanoglu), corretto quello a Immobile su Acerbi. Minuto 40': Ciro e Acerbi si allacciano ma la maglia del laziale è strattonata a lungo e non pizzicata. Marchetti non dà rigore: i dubbi restano. Al 2' st serve Di Bello (Var) per vedere bene il colpo di Pedro nel retropiede di Lautaro: Mokhtar non aiuta. No-rigore per i contatti con la palla in area di Dimarco e Miky (10' st)".