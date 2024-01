Zazzaroni: “Allegri? Ma una battuta dai!” Caressa: “Ma secondo voi uno che…”

Durante Deejay Football Club su Radio Deejay, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno discusso delle dichiarazioni di Allegri, che ha parlato di guardie e ladri in merito alla rincorsa all'Inter.

Zazzaroni sminuisce: "Era una battuta dai". Caressa è d'accordo: "Aveva in testa il film di Totò e Aldo Fabrizi, non c'era neanche malizia. Magari qualcuno ci ha giocato dopo, ma era una battuta. Ma secondo voi, uno che non parla mai di arbitri poi fa una dichiarazione del genere? Qualcuno nell'Inter l'ha presa malissimo, anche tra i tifosi". Zazzaroni chiosa: "Se avesse voluto dire una cosa del genere, l'avrebbe detta"