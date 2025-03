DAZN ha smontato con un video la polemica di Antonio Conte: ecco gli irrigatori in azione per Venezia-Napoli, addirittura 4 volte

Antonio Conte ha polemizzato dopo il pareggio del suo Napoli sul campo del Venezia arrivato oggi. "La partita l'abbiamo fatta, non so per quale motivo il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva. Forse era la prima volta che succede una cosa del genere quest'anno, ho chiesto a Eusebio Di Francesco se fosse una loro idea ma mi ha detto di no", ha detto l'allenatore.