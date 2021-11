Vedere DAZN in contemporanea? C’è l’opzione “Watch Party”: ecco come funziona

Esiste un modo per vedere lo stesso evento in due posti diversi utilizzando la piattaforma streaming inglese

Continua a far discutere l'indiscrezione - non smentita - secondo la quale DAZN si appresta a eliminare la possibilità di visione in contemporanea dei propri contenuti da parte di due utenti.

Tuttavia, esiste ancora una possibilità di accedere ai contenuti della piattaforma in contemporanea anche per utenti che si trovano a distanza: parliamo di "Watch Party", una funzione già attiva che consente di guardare eventi live insieme ai propri amici o familiari, in co-visualizzazione, ognuno dalla propria casa. Durante la visione, la fotocamera e l'audio permetteranno di vedere i propri amici e commentare inviando messaggi al gruppo utilizzando la funzione chat.

Tale funzione è disponibile solamente per gli eventi live, non per i canali live. Lo streaming dell'evento sarà sincronizzato per essere mostrato contemporaneamente a tutti, in modo da evitare lo spoiler. "Watch Party" permette di visualizzare lo stesso evento – e dunque non eventi differenti, una precisazione importante – ad un massimo di quattro persone in contemporanea. Evento che potrà essere seguito sul proprio portatile, sul PC o su dazn.com. Watch Party è attualmente disponibile per i clienti in Italia.