De Biasi: “Inter ha qualcosa più della Juve. Allenerei volentieri Lautaro”

In studio a Sky Sport, l’allenatore Gianni De Biasi ha parlato così verso Inter-Juventus in programma domenica a San Siro. “Lotta per lo scudetto interessante, sono convinto l’Inter abbia qualcosa in più rispetto alla Juventus. Chi vorrei allenare dei giocatori delle due squadre? Lautaro Martinez lo allenerei volentieri dico”.