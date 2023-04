De Biasi: “Credo che qualcosa stia scricchiolando all’Inter. Chi è scontento…”

Intervenuto i microfoni di Radio FirenzeViola , il ct dell'Azerbaigian Gianni De Biasi ha parlato così dell'Inter dopo il KO contro la Fiorentina: "Sta facendo un campionato al di sotto delle sue possibilità. Credo che qualcosa scricchioli, forse all'interno, anche se noi non lo sappiamo. Quando poi non vinci, chi è scontento mugugna più forte..."

Sulla Fiorentina

"La Fiorentina poteva anche perdere contro l'Inter, poi l'ha portata a casa perché ha aggredito alto e ha fatto possesso palla. Quando però vedo che esce tizio ed entra Amrabat, entra Milenkovic ed esce Castrovilli, insomma, tutti giocatori che hanno fatto il Mondiale, mi convinco che la squadra è competitiva. Inoltre ci sono calciatori forti che stanno emergendo adesso come Cabral e Mandragora, così come altri d'esperienza come Saponara e Bonaventura. La Fiorentina è subito a ridosso delle sette sorelle".