Qualcosa di simile a quello che ha lanciato in orbita l’Inter di Simone Inzaghi e adesso sta spingendo verso l’alto il Bologna di Thiago Motta. Tutto è relativo, le dimensioni continuano a essere diverse. Però l’intreccio resta e, in questa trama, il bivio diventa fondamentale soprattutto per l’Inter. La corsa verso lo scudetto della seconda stella è una marcia trionfale, eppure la conferma in Europa dopo l’impresa sfiorata l’anno scorso sarebbe un sigillo importante, quasi l’apertura di un ciclo. Il Bologna che ha vinto le sue ultime 6 partite è il peggiore avversario da affrontare in questo momento in campionato. Motta, assieme a Inzaghi, gioca il migliore calcio che si può vedere in A e ha già eliminato l’Inter dalla Coppa Italia. Ci sono in ballo destini individuali e di squadra. In Champions, l’Atletico è un osso duro, quando gioca in casa si trasforma: ha vinto tutte le partite. Anche nella Liga ha numeri da record, con 13 successi, un pari e zero sconfitte. Nel Metropolitano, molto si deciderà tra pressing alto e costruzione dal basso e l’esito dipenderà dalla capacità di colpire i punti deboli dell’avversario. Volando oltre la morsa di questi due ostacoli, Inzaghi si garantirebbe lo slancio per un doppio affondo felice, in Italia e in Europa. Ma anche qualcosa in più: la consacrazione nel mondo Inter, che un anno fa sembrava soltanto utopia.