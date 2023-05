De Calò: “Ci ha messo tempo, ma ora Lautaro si è preso l’Inter. Passaggio testimone con Milito”

Ci ha messo un po’ di tempo e non è stato un viaggio facile, ma alla fine Lautaro Martinez è riuscito a prendersi l’Inter. Si è fatto anima e corteccia, infilandosi sul braccio il simbolo di capitano come un’arma in più da spendere, non una tacca da esibire. Se i nerazzurri possono guardare verso Istanbul, e il Manchester City, senza rassegnarsi all’epilogo di un destino segnato lo devono soprattutto a lui. Lautaro è un leader silenzioso, di quelli che quando si alzano le onde sta ritto sul cassero e trascina la squadra nel porto: il Milan affondato nella semifinale Champions e la Fiorentina, ribaltata in coppa con due siluri nella notte romana, restano dei buoni esempi. Non è sempre stato così.