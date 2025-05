Lo Scudetto l'Inter lo ha perso con la Lazio quando l'ha battuta 6-0 all'andata?

"Il valore dell'allenatore conta. I più importanti sono i calciatori, con le loro qualità balistiche, fisiche, morali, ma ci deve essere chi ha lo spessore per guidarli. La Lazio era impegnata per un posto Champions, ha un allenatore bravissimo che è assurdo mettere in discussione, ha giocatori importanti e che hanno orgoglio e si sono tolti delle soddisfazioni. Voleva vincere per la Champions, non per vendicare il 6-0 dell'andata. Occhio al Cagliari, che è in salute, si è già salvato ma il Napoli deve stare attento. I giocatori dovranno dare tutto per vincere. Col calendario che ha avuto il Napoli, una squadra in salute asfalta tutti".