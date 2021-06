De Canio: “Lukaku può ambire alla vittoria del Pallone d’Oro se…”

L'allenatore dice la sua sull'attaccante dell'Inter, impegnato agli Europei con il suo Belgio e prossimo avversario dell'Italia

Romelu Lukaku e Kevin de Bruyne, stelle del Belgio che ai quarti di finale degli Europei affronterà l'Italia, possono ambire alla conquista del Pallone d'Oro? Risponde a questa domanda Luigi De Canio, interpellato da Sky Sport sull'attaccante dell'Inter e sul trequartista del Manchester City: "Hanno bisogno di un titolo internazionale come quello europeo per ambire ad un premio come il Pallone d'Oro. Ma per quello che hanno fatto in campionato sono due giocatori che possono puntare a questo riconoscimento".