"Ci sono gol che potrebbero non avere prezzo e giustificare anche un esborso di 10 milioni, euro più euro meno... Tanto è stato pagato questa estate Marko Arnautovic, esperto attaccante di talento che ha lasciato, al momento dell’acquisto dal Bologna, parecchi dubbi sulla sua utilità in questa Inter. Dubbi che sono andati crescendo in questa stagione che non lo ha praticamente visto mai protagonista, se non in negativo. Il refrain si stava ripetendo ieri sera, nel secondo tempo, quando Arna è entrato al posto dell’infortunato Thuram e ha sprecato tre occasioni molto favorevoli, la prima in spaccata volante al termine di una grande azione dell’Inter partita da una veloce costruzione dal basso, marchio di fabbrica dei nerazzurri. Al quarto tentativo però Arnautovic, consolato e spronato dai compagni dopo gli errori, ha trovato il gol che potrebbe avere per l’Inter un valore enorme, aiutandola a superare il turno, centrare i quarti di finale e dimostrare all’Europa che anche quest’anno chi vorrà alzare la Champions dovrà vedersela con l’Inter che ha ormai il piglio della grandissima squadra".