De Grandis: “Inter sta prendendo tutti a pallate. Dzeko o Lukaku? Conoscendo Inzaghi…”

Il giornalista Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato della condizione dell'Inter e dell'appuntamento in finale di Champions col City: "Inter nella forma migliore possibile, sta prendendo a pallate tutti quanti. Arriva a giocarsi la Champions League nella condizione migliore. Ha buttato tanti punti in campionato, la finale di Champions riabilita Inzaghi ma mette il dito nella piaga: forse si poteva fare qualcosa di più? Secondo me sì.