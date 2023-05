UFFICIALE – Torino-Inter, quando e dove vederla: le Lega annuncia data e orario

L'ultima di campionato si giocherà in anticipo al sabato per i nerazzurri che poi avranno una settimana per preparare la finale di Champions

L'obiettivo è già raggiunto, ma manca ancora una gara per mandare il campionato in archivio. L'Inter scenderà in campo in casa del Torino nell'ultimo turno e servirà soltanto per capire quale sarà la sua posizione tra le prime quattro, quindi con un posto nella prossima Champions League già assicurato. La Lega Serie A in questi minuti ha annunciato gli orari dell'ultima giornata.