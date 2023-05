Inter, c’è l’erede di Correa. Il Tucu saluta, è Balogun l’obiettivo: la richiesta dell’Arsenal

"L'ideale per Arteta sarebbe che fosse un club inglese ad acquistarlo perché oltre Manica il mercato "viaggia" a cifre diverse rispetto al resto d'Europa. A certe condizioni la strada per l'Inter è in salita e pare complicato che la società della famiglia Zhang possa iscriversi a un'asta alla quale neppure il Lipsia, nonostante la qualificazione alla prossima Champions League e l'interesse per l'attaccante statunitense, pare voglia partecipare. Di certo il Reims, che non ha opzioni per acquistarlo, non può permettersi di tenerlo. Dopo il 30 giugno Balogun tornerà all'Arsenal dove sulla carta è chiuso da Gabriel Jesus ed Eddie Nketiah. Magari pure dall'arrivo di un'altra punta con più fisico rispetto ai due attualmente nella rosa dei Gunners. Ecco perché i dirigenti londinesi vorrebbe cederlo in caso di offerta importante e dirottare la cifra incassata per un complicato assalto al centrocampista Declan Rice del West Ham".