"Ma come si fa a non definire trionfale la stagione dell'Inter in Champions League a prescindere dal risultato di martedì? Hai fatto quarto nel maxi girone, hai preso solo un gol, sei stata l'unica a battere l'Arsenal nel girone, hai eliminato Feyenoord e Bayern, hai fatto 3-3 in casa del Barcellona, può succedere di uscire col Barcellona e la stagione di Champions resta trionfale.

In campionato no. Per me il Napoli non è più forte dell'Inter e l'Inter poteva fare meglio in campionato e non solo quest'anno. Si possono anche fare due valutazioni per le due competizioni".