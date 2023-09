De Grandis: “Inter, il vero dubbio era questo. Lautaro meglio di Osimhen a…”

In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato dell’Inter e in particolare dell’attacco composto da Lautaro e Thuram

In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato dell’Inter e in particolare dell’attacco. “L’Inter è collaudata con il classico 3-5-2 di Inzaghi. Ha vinto lo scudetto con questo sistema di gioco (con Conte, ndr) ed è arrivata in finale di Champions League l’anno scorso.