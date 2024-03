Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così dell'Inter in vista della sfida al Napoli:

"L'Inter può calare? Può esserci un paragone con il Napoli dell'anno scorso ha avuto un calo perdendo due partite di fila col Milan, tra Champions e campionato, ha chiuso con meno brio. L'Inter ha fatto una grande stagione, Champions compresa. Poteva fare di più ma ha comunque perso ai rigori. Lautaro? Non mi piace che siano uscite le statistiche del suo rendimento in Champions League. Le stesse statistiche uscivano su Ibrahimovic, a livello internazionale si gioca una volta ogni tanto, non si può fare la statistica su un numero basso di dati, il campione deve essere ampio"