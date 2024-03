Dimenticare subito Madrid e ripartire per chiudere quanto prima il discorso scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi affronta l'affascinante sfida contro il Napoli campione d'Italia in carica con l'obiettivo di mettere da parte la delusione da Champions League e riportarsi a +16 sul Milan secondo in classifica. Il tecnico nerazzurro ha sciolto gli ultimi dubbi: in difesa giocano Pavard e Acerbi, mentre Darmian agirà sulla fascia destra. Ecco la probabile formazione dell'Inter: