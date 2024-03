"L'Inter ha sostituito il Napoli in tutto e per tutto, pure nel divario sulle prime inseguitrici", assicura De Grandis

"Sembra il passaggio di consegne dello scudetto dell'anno scorso a quest'anno, l'Inter ha sostituito il Napoli in tutto e per tutto, pure nel divario sulle prime inseguitrici. L'Inter arriva a questa partita con la più grande delusione e con qualche elemento stanco. Mkhitaryan, per esempio, ha fatto una grandissima stagione ma con l'Atletico ha messo in evidenza di essere entrato in riserva, forse meriterebbe un turno di riposo"