De Laurentiis: “Casting estivo? Thiago Motta non se l’è sentita. Enrique? Meno male…”

A un convegno della Luiss a Roma, Aurelio De Laurentiis ha parlato del casting estivo per trovare il nuovo allenatore del Napoli

A un convegno della Luiss a Roma, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della lotta scudetto e del casting estivo per trovare il nuovo allenatore del Napoli. "Credo che pure quest’anno fino alla fine ce lo giocheremo. Casting estivo? Ne ho chiamati parecchi".

"Ho interrogato Thiago Motta, ma non se l’è sentita. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato al Psg, guardate che risultati sta facendo. Lui non mi aveva nemmeno convinto negli excursus dialettici che abbiamo avuto per tre giorni. Ne ho chiamati parecchi".