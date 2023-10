De Laurentiis: “Supercoppa? Ma siete deficienti! Ecco perché ho detto no all’Arabia, ragionate”

Il presidente De Laurentiis ha parlato della Supercoppa che è in programma in Arabia e che il Napoli vorrebbe invece giocare in Italia

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato della Supercoppa in programma in Arabia e del momento negativo di Garcia. Queste le sue parole riportate da Repubblica:

“Con lui sto vivendo un momento no. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Bisogna mitigare questa esigenza di avere tutto e subito, nella vita non è possibile. Testa bassa, pedalare e lavorare. La vita è vita. Panta Rei, tutto scorre, si vedrà”. Concetti che non sanno di fiducia, ma quantomeno di decisione rimandata. Anche perché “quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro”.