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"Malagò? Purtroppo è la stupidità che governa l'Italia. Giovanni non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro".

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Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine dei Collari d'Oro. "Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore - ha aggiunto - Il mondo si divide in imprenditore e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano. Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di si sennò il calcio andrà in discesa", ha aggiunto De Laurentiis.