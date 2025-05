L’ex arbitro De Marco: “Pasalic-Kone? Non è rigore ma Rocchi spieghi perché…”

"Il calcio di rigore non c'era. Però quello che fa discutere sono le dichiarazioni di Ranieri. Di solito in casi come questi il VAR non interviene. Altrimenti diventa una ruota della fortuna. Il designatore spieghi perché il VAR è intervenuto e in altri no. Per me la decisione finale è corretta, ma sono episodi in cui la soggettività dell'arbitro fa sì che sia un chiaro ed evidente errore, come con una simulazione che non c'è stata, altrimenti l'uso del VAR è stato incoerente con l'uso fatto finora.