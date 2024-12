Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola , giornalista, ha parlato così dell'eliminazione del Napoli di Antonio Conte dalla Coppa Italia: "C'è una canzone di Cocciante, 'Era già tutto previsto'. Non gliene frega niente di altre competizioni se non il campionato. Conte aveva dentro di sé la formazione già prima. Non credo al discorso di dare spazio a tutti e di dispiacere di uscire.

Non è accettabile, così gli fai fare una brutta figura, fai vedere la sproporzione che c'è tra titolari e riserve e li fai sentire inferiori, non inserendoli poi gradualmente. Era il caso di uscire dalla Coppa Italia, che magari ti poteva garantire un valore diverso della stagione in caso di fallimento dell'obiettivo campionato? I tifosi saranno contenti a fine stagione, con questo mercato, di essere entrati solo in Champions League?".