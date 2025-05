De Paola: “Scudetto già vinto dal Napoli. Allenatore Juve? Dico Conte”

"Alla Juve vedo Conte, un allenatore che garantisca la vittoria immediata. Con la base che c'è già adesso è lui. Non può permettersi un allenatore nuovo che deve prepararsi. Al Napoli dico Italiano, se non rimane Conte. Perché è uno che sa far lavorare i giocatori, li spreme ed è incisivo sulla testa dei giocatori. Sulla Roma non so. Io sento con insistenza il nome di Pioli. Non è un nome che scalda la tifoseria ma ci può stare. Al Milan o Sarri o De Zerbi, ma più quest'ultimo. De Zerbi ha proprio mitizzato il Milan di Sacchi e potrebbe essere un buon punto di partenza".