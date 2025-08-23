Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato del mercato delle big italiane. Il giornalista non ha dubbi su chi fin qui è stata la protagonista: “Vedo il Napoli distaccato rispetto all’Inter, che aveva bisogno di due colpi. Se rimane la stessa squadra dello scorso anno è difficile, poi magari rimarremo stupiti da giovani come Pio Esposito o Sucic. Queste sono delle scommesse, Diouf avrà un ruolo importante ma manca qualcosa in difesa. Il Napoli è una vera portaerei, ha inserito almeno quattro giocatori nella formazione titolare e ha fatto più inserimenti rispetto a Milan e Roma".