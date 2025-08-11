Il giornalista ha parlato del possibile arrivo di Lookman all’Inter e ha detto la sua sulla lotta scudetto

Gianni Pampinella Redattore 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 18:02)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato del possibile arrivo di Ademola Lookman all’Inter e ha detto la sua sulla lotta scudetto. "È il caso dell’estate, l’Atalanta lo multa o non lo multa? L’Inter oltre un certo limite non va, il Napoli è alla porta perché è interessato e ci sono tutti gli ingredienti per un vero e proprio giallo. Per l’Inter acquisire un giocatore come Lookman significherebbe fare un salto di qualità che lo porterebbe vicino al Napoli. Non farlo invece lascerebbe le cose come stanno, all’Inter manca un giocatore in grado di saltare l’uomo e lo avrebbe solo con l’arrivo di Lookman".

A due settimane dall’inizio del campionato come vede la lotta Scudetto e la corsa Champions? — “Mai come quest’anno vedo una squadra sola al comando che è il Napoli, lasciando stare queste amichevoli che lasciano il tempo che trovano. Il Napoli sta registrando l’inserimento di De Bruyne che non si era presentato nelle migliori condizioni fisiche, sta diventando ora il direttore d’orchestra. Il Napoli ha alternative numerose e importanti, l’Inter è una squadra forte ma logora. Ha bisogno di idee e giocatori che possono trasferire in campo queste idee. L’entusiasmo è fondamentale, il Napoli ne è pieno e sta costruendo intorno a quanto fatto lo scorso anno, l’Inter se non mette a segno il colpo Lookman rimane distanziata. Poi c’è un gruppo di squadre piuttosto eterogenee dove possono far capolino diverse sorprese. La Roma è criticata per il mercato, vedo una rosa che nelle mani di Gasperini può essere una bella sorpresa. Vedo una bella Fiorentina, il Como può essere una sorpresa. Ovviamente non si possono escludere poi Milan e Juventus, che comunque saranno in corsa almeno per la Champions”.

(TMW Radio)