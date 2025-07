De Paola: “Inter, Milan e Juve sono in ritardo. Mi fanno riflettere…”

"Vedo uno svilimento del prodotto calcio. L'immissione di soldi smodata sta portando a uno svilimento del calcio. I giocatori ormai sono delle multnazionali e decidono loro le proprie presenze. Inseguire solo i soldi, vedi anche Milan-Como del prossimo anno, non va. Non c'è qualcuno che gestisca questa situazione, che controlli. Sono decisioni prese fuori ogni schema. Mi preoccupa tutto questo".

"Dopo il campionato scorso e gli investimenti fatti, l'Europa League è il minimo. Massimo qualcosa di clamoroso, come l'ingresso in Champions. E' una squadra che desta grande interesse".

"Questa francesizzazione non porta bene, lo abbiamo visto anche con Stellantis. Non capisco questo amore per la Francia. E' arrivato Comolli e anche Modesto, che è retrocesso col Monza. Mi meraviglia questo amore per i dirigenti francesi, che dovrebbero darci una lezione per dare un'organizzazione che si faceva fatica a costruire qui. Ho qualche dubbio".