De Paola: “Inter, Onana si può perdere ma Lukaku no. Garcia? Non mangia il panettone”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore Tuttosport: "Sul caso Mourinho c’è molta ipocrisia. Piace molto andarlo a pizzicare quando ha queste esagerazioni, ma sono quelle che riempiono pagine di giornali, che fanno parlare di lui e della Roma. Che vuol dire condanna esemplare? Secondo me, nella vita e nel calcio, c’è una via di mezzo che è data dal buon senso. Voglio fare una scommessa su Garcia e il panettone, non so se lo mangia. Non voglio fare l’uccello del malaugurio".