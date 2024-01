"L’Inter è andata più volte vicina al raddoppio, ma ha anche rischiato come si è visto in occasione dello sciagurato rigore di Nico Gonzalez, l’emblema di una Fiorentina che si specchia troppo in zona gol. L’Inter dunque ci arriva benissimo, la Juventus ha addirittura rischiato di vincere una partita in inferiorità numerica. Sicuramente è una Juve che non avrà uno sbandamento psicologico. Io credo che la Juventus dovrebbe fare determinate cose, ma non le farà. Mi aspetto una partita di attesa, con una Juve aggressiva sui portatori di palla, non sarà propositiva ma aggressiva".