Daniele Vitiello Redattore/inviato 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 20:32)

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del direttore Paolo De Paola.

Inter e Juventus, chi arriverà più lontano nel Mondiale per Club?

"La Juventus. Perché la Juve ha ancora un obiettivo che può sorprendere e creare un altro tipo di giudizio sull'intera stagione. L'Inter è scarica, è arrivata fino in fondo a tutte e competizioni, la Juve ha più motivazioni".

Frattesi e Vlahovic possono rilanciarsi. Che dice?

"Potrebbe rinnovare Vlahovic il prossimo anno spalmando l'ingaggio in più stagioni. Adesso sento che Allegri impazzisce per Vlahovic, con il Milan che lo prenderebbe a 25 mln, una minusvalenza pazzesca. Credo che siano voci per creare una certa retorica, così come per Frattesi".

Calhanoglu: che deve fare l'Inter?

"Cambiare aria potrebbe non solo rilanciarlo ma permettergli di trovare delle motivazioni diverse. Abbiamo visto cosa sta accadendo con De Bruyne".

Milan, ci sono nomi importanti in ballo:

"Si sta muovendo innanzitutto. Mi fa piacere ricredermi, non ho un pregiudizio, mi sembra che Tare si stia scatenando per costruire qualcosa d'importante. Reijnders è andato via, se arriverà l'offerta monstre su Leao tra gli 80-100 mln anche lui andrà via. Ora vedremo su Theo Hernandez e Maignan, già se partono tutti loro hai distrutto un certo Milan. Vedremo dei cambiamenti molto forti e quanto sarà in palla l'allenatore, i cui ultimi risultati non sono stati ottimi. Allegri è già chiamato a un'ultima chance. Questo anno Allegri non lo può sbagliare. Allegri è accolto dal Milan con la stessa prospettiva di Conte al Napoli, riportare il Milan a certi livelli. Non può bastare una Coppa Italia, come visto alla Juve. Il Milan ha vinto la Supercoppa lo scorso anno e sono andati via tutti. Deve presentarsi con qualcosa in più. Allegri è chiamato a cambiare e a cambiarsi".

Italia, si parla anche del ritorno di Prandelli, anche se non in panchina:

"Gravina deve dimettersi. la vicenda vissuta è indegna. Non si può comunicare a un ct che viene esonerato e lasciarlo in panchina per una partita. E non aveva neanche una carta di supporto per sostituirlo. E' stata una vicenda gestita così male che arriva al culmine di una gestione disastrosa. Stiamo trasformando la Nazionale in una pagliacciata".