De Paola: “Juve-Inter? La più tattica del weekend. Se vedi Milan-Fiorentina…”

“Il Derby d’Italia è stata la partita più tattica che si sia vista. Anche Milan-Fiorentina se vai a vedere aveva delle tensioni, ma ogni azione ti creava comunque un sussulto. È stata una partita completamente diversa da Juve-Inter ed è la dimostrazione delle idee di gioco delle squadre. L’esempio dato da Spalletti, di un gioco fluido, di qualità e offensivo dove la scintilla fa la differenza non viene seguita.”

