Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato della Juve. In vista della gara contro l'Inter, il giornalista suggerisce a Motta di giocare con le due punte. "Vedere finalmente un cambiamento della formazione della Juventus non sarebbe così assurdo e azzardato. Non mi è piaciuto per niente quello che ho visto martedì, il primo esame Psv è fallito perché l'atteggiamento non è stato da Juve ma da club provinciale".