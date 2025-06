Le considerazioni del noto giornalista a proposito delle due squadre italiane impegnate nella competizione oltreoceano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 22:32)

Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio durante L'Editoriale. Ecco le sue parole:

Gattuso ufficialmente il nuovo ct azzurro. Che ne pensa?

"Ha preso un altro palo Gravina, secondo me. Come si fa a fare un contratto per un anno? Già questa sovranità limitata che mette l'allenatore in una posizione di forza relativa...Sinceramente è un altro passo falso di Gravina, che non ha ancora avuto il pudore di dimettersi. E' da tempo che sta facendo cose sbagliate, dal Mondiale fallito, dalle riforme che mancano. Certo, non dipende da lui in prima persona ma ha appiattito la giustizia sportiva su quella ordinaria. E' un presidente inadeguato. E questa decisione di un contratto ci un anno è l'ennesimo scivolone".

Cosa chiederebbe come prima cosa a Gattuso?

"Ho stima in Gattuso, ma è un uomo che si fa forza nelle condizioni difficili. Credo che questa sia una condizione difficilissima e la capacità di Gattuso di poter ricorrere alle energie più recondite dell'animo umano ci sta. Mi aspetto che lui non faccia scelte doverose ma sensate in rapporto alla qualità dei singoli giocatori in quel momento. Deve mettere in campo dei giocatori che hanno amore per la maglia e che se la sudino. Certi atteggiamenti non si sono visti nelle ultime partite. La Nazionale non viene vista come un approdo ma come un fastidio".

Anche gli allenatori liberi però non ci vogliono andare in Nazionale:

"Sì, ma è sempre dal capo che derivano decisioni sbagliate. Chiedi a un nuovo allenatore e con una fiducia limitata un'impresa impossibile...non giustifico chi ha detto di no ma qualche argomento dalla loro parte ci sta. Dipende tutto da quando chiedi di accettare un incarico. Andare in Nazionale per fare brutte figure, quando hai un posto abbastanza comodo un minimo dubbio mi viene. Sono episodi come questi che creano disaffezione per la Nazionale".

Gattuso con che obiettivo arriva?

"E' più importante qualificarci. Se non lo facciamo, è la terza volta che non andiamo al Mondiale. Non è mai capitano nella nostra storia. Serve la qualificazione, non importa come".

Mondiale per Club, già queste prime partite stanno facendo nascere dei dubbi:

"Non c'è una spinta a vedere queste partite. I risultati di PSG e Bayern creano dubbi, ma anche gli orari, il caldo, gli squilibri tra le formazioni ma anche nell'interesse dei giocatori. Vedremo se andando più avanti si potranno delineare incontri più interessanti ma al momento non c'è quella spinta che crea un Mondiale o un Europeo. Diventano più interessanti lo spareggio per la C o la finale scudetto di basket che questo evento. Gli orari e l'allargamento a squadre cuscinetto non serve a nulla e allontanano la gente, che sceglie altri eventi".

Inter e Juventus, sarà importante per Chivu e Tudor fare bene nel Mondiale?

"Credo che questo Mondiale possa avere due motivazioni diverse per Inter e Juve. Nell'Inter c'è solo la scoperta di un allenatore come Chivu, capire cosa può dare in più a questa squadra. Rispetto a una stagione deludente non c'è nessuna soddisfazione che possa ripagare questo. Non mi aspetto tanto dall'Inter se non a livello di risposta di qualche giocatore. Mi aspetto di più dalla Juve, che è arrivata qui scarica, ha perso qualunque appeal in stagione. Può avere molte più motivazioni. E ci punterei molto in questa manifestazione, per dare un significato a una stagione storta".