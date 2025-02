"Di Lorenzo impiegato nei tre di difesa e Politano esterno a destra sono tutte situazioni che creano attriti e perplessità nell’ambiente. Inter in fuga? Inzaghi ha sicuramente l’occasione per andare in fuga. Al Napoli può star bene un pareggio, perché il calendario sarà più semplice per gli azzurri che per l’Inter. Se Inzaghi dovesse vincere, però, potrebbe avere la chance di scappare in vetta. Lukaku a digiuno? Manca l’appoggio di Neres e di Politano, nel tandem è più di supporto a Raspadori che di finalizzazione. Il Napoli non ha più quel sistema e ora deve affidarsi a qualcosa altro”.