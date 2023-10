De Paola: “Juve, lottare per scudetto un obbligo. Ieri pagliacciata di Allegri”

“Bisogna essere pragmatici e dire che la Juventus vittoriosa a San Siro è un risultato importantissimo. Ora l’Inter dista due punti e si deve riconoscere le cose come stanno. Ciò che sta rendendo stucchevole il dibattito è il confronto tra Allegri in o Allegri Out. Tra l’altro l’allenatore si è reso protagonista di una pagliacciata. Se si mette in campo Vlahovic e Chiesa non potrai aspettarti una gestione, ma bensì la ricerca del 2-0. Basta con questa filosofia del cortomuso, è questa la mentalità che va cambiata. Quella bianconera è la rosa più pagata della Serie A, così come Allegri è l’allenatore più pagato del campionato. Bisogna di conseguenza chiedere qualcosa di importante. La Juventus ha l’obbligo di lottare per lo scudetto, basta con gli alibi, perché i valori ci sono”.