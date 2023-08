De Paola: “Samardzic? L’Inter fa bene a non piegarsi. Alcuni procuratori…”

Un commento sulle dimissioni di Mancini?

“C’è qualcosa che non va in questa vicenda, perché una spiegazione andava data, anche qualora fosse stata legata a problemi personali. Ora bisognerà capire la motivazione, ma allenare la nazionale araba sarebbe un tradimento, perché fin quando un CT lascia per andare in un club può essere accettabile, ma andare ad allenare un’altra nazionale per questione di soldi sarebbe un tradimento e come cosa mi disgusterebbe. Il nome migliore per il futuro sarebbe quello di Spalletti, mentre non vedo un ritorno di Conte. In tutto questo Gravina invece non si dimette ancora. Quanti altri capitomboli dobbiamo ancora vivere? La sensazione è che al momento gli sfugga di mano qualsiasi cosa. Anche lui avrebbe dovuto dimettersi dopo la mancata qualificazione al mondiale”.