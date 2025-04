"E' una chiamata, l'ultima, per la Champions per la Roma. nessuna dopo l'inizio di campionato pensava che la Roma potesse lottare per questo obiettivo, anche grazie a Ranieri può farlo. E' una chiamata anche per l'Inter, ma per i giocatori. In campionato sono nella palude, forse psicologica. Gli si offre sempre un alibi fisico a chi lotta su tre fronti, ma se vuoi esserlo devi essere bravo a gestirti.