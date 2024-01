De Paola: “Supercoppa? Mi spiace dare ragione a Sarri. Sugli arbitri…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato la complicata stagione degli arbitri. "Serve un’ammissione di responsabilità, Rocchi purtroppo ha dimostrato di non avere la giusta calma. C’è stata un’apertura nel chiarire certe situazioni, ma se il designatore perde la calma e dice di essersi rotto per delle critiche agli errori ammessi dallo stesso designatore allora non va bene. “Mi sono rotto” non va bene, io non ho grande stima del personaggio Rocchi dal punto di vista tecnico, non mi è sembrato un grande arbitro e non mi sembra avere la personalità di un Rosetti o un Collina. Non bisogna perdere le staffe come ha fatto Rocchi. Il rigore di Napoli-Salernitana è osceno, ci parlano di episodi codificati ma alla base del calcio c’è la lealtà e in questa situazione non c’è lealtà, questi rigori codificati non hanno senso".