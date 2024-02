Al termine di Milan-Atalanta, Marten De Roon ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. "Siamo stati un po' sottotono, soprattutto nel primo tempo. Non abbiamo costruito niente, poco, ed il Milan ha fatto pressing, ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo è stata una battaglia, non siamo mai entrati in partita da Atalanta, costruendo molto poco".