"Perché in Italia mancano i campioni? Abbiamo vinto un Europeo pochi anni fa. Sono ragazzi contemporanei che hanno dato vita a un'esperienza incredibile. Forse le altre squadre hanno dei campioni come Mbappé o Foden, mentre la nostra natura ci ha portato a diventare più bravi in difesa, magari tra qualche anno torneranno i Totti e Del Piero. Per sviluppare i ragazzi come noi mancano ore di calcio a settimana per strada". Lo ha detto Daniele De Rossi, proprietario dell'Ostiamare, intervenendo nella conferenza stampa per fare il punto sui lavori di riqualificazione del centro sportivo Anco Marzio di Ostia.