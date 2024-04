"La Roma ha tutto da perdere, ha da perdere l'approdo in semifinale. Non siamo qui a fare le comparse": lo dice Daniele De Rossi da San Siro alla vigilia dei quarti di finale d'andata di Europa League contro il Milan .

"In campionato puoi pensare ad un pareggio come risultato buono, ma in questa competizione no. Analizzando il potenziale nostro e loro - continua - dobbiamo provare a vincerla. Domani non ci sarà classifica".