De Siervo: “Le parole di Mourinho dopo Inter-Roma? Suonano come un alibi”

"Le dichiarazioni di Mourinho sono suonate come un alibi. Il Barcellona ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 16. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio e una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco. Il nostro campionato è straordinario e abbiamo una lotta al vertice entusiasmante. È un campionato che sta crescendo, c'è grande competitività, e gli ultimi 4 anni hanno vinto 4 squadre diverse".

Lo ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a 'La politica nel pallone' su Radio Rai Gr Parlamento, rispondendo alle polemiche dell'allenatore della Roma, per aver messo in calendario la partita contro l'Inter di domenica e non di lunedì, senza far recuperare le forze ai calciatori, dopo le fatiche delle coppe europee.